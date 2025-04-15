Зеленский обвинил представителя Трампа в обсуждениях "вне своей компетенции"

Президент Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Признание любых временно оккупированных территорий российскими является красной линией для Украины. Такие вопросы спецпосланник президента США Стив Уиткофф обсуждает вне своей компетенции.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте в Одессе.

«Все территории нашего государства принадлежат Украине. О территориях нашего государства может говорить только народ Украины. Для нас это „красные линии“, признавать любые территории оккупированные, неукраинскими, а российскими. Поэтому соответствующие представители, о ком вы (журналист — Ред.) упомянули (речь идет о Стиве Уиткоффе — Ред.), обсуждают вопросы вне своей компетенции», — заявил глава государства.

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Ранее в издании Reuters сообщили, что Уиткофф предложил Трампу «разрешить» РФ забрать у Украины четыре области.