Зеленский обвинил Россию в "грязной игре" с обменом пленными

Президент Украины Владимир Зеленский / © ТСН

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Россия ведет грязную политическую игру, не выполняя достигнутых на переговорах в Стамбуле договоренностей по обмену пленными.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в воскресенье, 8 июня.

По его словам, государство-агрессор до сих пор не передало полных списков на 1000+ людей для обмена.

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«Российская сторона, как всегда, в своем духе — пытается и в этих вопросах разыграть какую-то грязную политическую и информационную игру… Если россияне даже в таких гуманитарных вопросах не придерживаются договоренностей, то это поставит под большое сомнение все международные усилия — и в частности усилия Соединенных Штатов — по переговорам и дипломатии», — подчеркнул украинский президент.

Владимир Зеленский сообщил о совещаниях, которые состоялись по этому поводу с министром обороны Умеровым, руководителем ГУР Будановым и председателем Службы безопасности Украины Малюком.

«Украина продолжает делать все возможное, чтобы состоялось освобождение наших пленных и возвращение наших украинских павших воинов… Важно, чтобы был результат. Важно, чтобы люди вернулись домой. Верим, что удастся продолжить обменный трек. И со своей стороны все для этого делаем», — заверил он.

Ранее сообщалось, что Россия якобы доставила первую партию тел погибших военных ВСУ на границу с Украиной, а высокопоставленные чиновники РФ заявляют, что Украина якобы отказывается забирать тела погибших.

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Глава ГУР Кирилл Буданов в ответ заявил об информационном давлении и попытках России единолично диктовать параметры обменного процесса