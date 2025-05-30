Зеленский обвинил Россию в попытке сорвать переговоры в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Россия делает все для того, чтобы следующая российско-украинская встреча в Стамбуле, которая намечена на 2 июня, закончилась безрезультатно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после разговора с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, который 30 мая посетил Киев.

Украинский президент подчеркнул, что россияне уже больше недели не могут представить так называемый «меморандум», который обещали подготовить сразу после обмена в формате «1000 на 1000»

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«Украина не получала от них никаких документов. Турция тоже. Чтобы встреча была не пустой, нужно понимать ее адженду и должным образом подготовиться к переговорам. К сожалению, Россия делает все, чтобы следующая возможная встреча была безрезультатной», — заявил Зеленский.

Кроме того, по словам украинского президента, Россия игнорирует все призывы мира к прекращению огня и продолжает убийства, осуществляя атаки на украинские города.

Напомним, 28 мая глава российского МИД Сергей Лавров предложил провести второй раунд переговоров с Украиной 2 июня в Стамбуле. Он добавил, что Москва разработала меморандум, где изложена ее позиция относительно «надежного преодоления первопричин» этой войны.

По словам спикера МИД Украины Георгия Тихого, россияне боятся присылать свой меморандум Киеву, который, скорее всего, наполнен нереалистичными ультиматумами. Москва опасается показать, что именно она тормозит мирный процесс.

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