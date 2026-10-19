Зеленский обвинил Трампа в давлении на Украину для капитуляции перед Россией

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил американского лидера Дональда Трампа в попытках принудить Украину к капитуляции перед Россией. Отношения между Киевом и Вашингтоном накалились на фоне ослабления американских санкций против Москвы и требований прекратить украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом Зеленский заявил в интервью Bloomberg.

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В чем Зеленский обвинил администрацию Трампа

По словам украинского президента, последние решения Вашингтона свидетельствуют об усилении давления на Киев, чтобы заставить Украину согласиться на невыгодные условия завершения войны.

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Среди таких шагов Зеленский назвал задержки со снабжением дефицитных ракет систем противовоздушной обороны Patriot, а также ограничение скорости спутниковой связи Starlink, от которого зависит работа украинских военных.

Украинский президент считает, что эти решения могут использоваться как инструменты влияния на позицию Киева по переговорам с Россией.

Зеленский предложил Трампу новое соглашение

Отдельно глава государства рассказал о предложении американской стороне по прекращению ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Украина готова рассмотреть такой шаг в обмен на дополнительные ракеты для Patriot, необходимые для защиты украинской энергетической инфраструктуры от российских атак.

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По словам Зеленского, Вашингтон настаивает на прекращении ударов по российской нефтяной отрасли, однако не соглашается с предложенными Киевом условиями.

«Мое последнее предложение было таким: мы не атакуем российское дизельное топливо, а вы даете нам ракеты в системы Patriot для защиты наших объектов. Но они просто хотят, чтобы мы перестали атаковать дизель. А если мы будем это делать, они отключат нас от чего-то», — заявил Зеленский.

Президент также увязал усиление американского давления с приближением промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на 3 ноября.

Отношения Украины и США обострились

Заявление Зеленского последовало после решения Трампа приостановить применение части санкций против России, предусмотренных так называемым «законом Грэма».

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Кроме того, американская администрация согласовала договоренности по российскому дизельному топливу, объясняя это необходимостью сдержать рост цен на энергоносители.

Такие шаги вызвали беспокойство Киева, поскольку могут увеличить доходы Москвы и ослабить экономическое давление на Кремль.

В то же время Зеленский заявил, что надеется на изменение позиции Трампа и продолжение сотрудничества с Соединенными Штатами. Украинский президент также ведет переговоры с американскими представителями Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером по поводу возможного нового раунда мирных встреч.

Напомним, что ранее Трамп сделал резкое заявление об Украине . Мол, Зеленский не стремится завершить войну

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