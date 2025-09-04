Зеленский объяснил, чего больше всего боится Путин

Владимир Зеленский и Путин / © ТСН

Российский диктатор Владимир Путин боится успеха Украины во всех смыслах этого слова. Кремль опасается, что россияне начнут брать пример со свободной и демократической Украины.

Об этом в интервью Le Point сказал президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время единство партнеров, по словам Зеленского, является «мощным оружием», уже на практике продемонстрировавшим войну.

Путин боится не НАТО, а успешной Украины

По словам украинского президента, российский диктатор Путин опасается, что Украина действительно вступит в Европейский Союз и станет успешной страной. Глава государства отметил, что речь идет не об институциях, а об отсутствии границ между Украиной и странами ЕС.

«В Украине люди уже свободны, и Путину это не нравится, это правда. Потому что его народ мог бы последовать примеру Украины. Конечно, не все россияне, но если один человек подает пример, это может дать идеи другим», — сказал Зеленский.

Также президент отметил, что требование РФ о неуступке Украины к НАТО лишь подтверждает, что Путину не нравится видеть успех Украины. Зеленский подчеркнул, что пока война показала, что самое мощное оружие — это единство.

«Я благодарен нашим партнерам за единство, которое нам удалось сохранить. Сегодня нам нужна не альтернатива этому единству, а продолжение. Логическое продолжение — гарантии безопасности Украины. И первая из этих гарантий — сильная украинская армия. Мощь нашей армии опирается на военную и финансовую поддержку создания высокотехнологичного оружия в Украине. Вторая часть — гарантии безопасности, которые предоставляют наши партнеры, то, что они готовы сделать для Украины. И не только финансово», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 29 августа назвал три ключевых блока гарантий безопасности для Украины.

Первый блок касается армии — сохранение нынешней численности военных и обеспечение их оружием благодаря украинскому, европейскому и американскому производству.

Второй блок касается НАТО. Речь идет о договоренностях с партнерами на уровне лидеров по их готовности поддержать Украину в случае новой агрессии.

Третий блок — это санкции против России и использование замороженных российских активов для восстановления государства.

Напомним, 25 августа президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны готовы предоставить Украине существенные гарантии безопасности, а США «окажут поддержку». Глава Белого дома подчеркнул, что именно Европа должна сделать решительный шаг в этом направлении, ведь «она расположена рядом с Украиной».

По словам президента Украины Владимира Зеленского, гарантии безопасности, работа над которыми продолжается, должны быть такими, как пятая статья Договора НАТО. Глава государства также акцентировал, что вопрос гарантий безопасности — это и вопрос финансирования ВСУ.

