Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
361
Время на прочтение
1 мин

Зеленский объяснил, что будет победой Украины в войне

Остановить российского диктатора Владимира Путина и не допустить оккупации Украины — важно не только для нашего государства, но и для всего мира, отметил президент.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что победа Украины состоит не только в возвращении территорий, но и в сохранении людей и независимости.

Об этом он сказал в интервью BBC.

«Победа означает восстановление нормальной жизни для украинцев и прекращение убийств. Я считаю, что остановить (Владимира Путина — ред.) сегодня и не допустить оккупации Украины — это победа для всего мира», — отметил президент.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не может вернуть оккупированные территории и назвал причину. Он объяснил, что сделать это сейчас означает потерять миллионы людей, и это слишком высокая цена.

«Мы это сделаем. Это совершенно понятно. Это только вопрос времени. Сделать это сегодня означало бы потерять огромное количество людей — миллионы людей — потому что российская армия большая, и мы понимаем цену таких шагов. У вас не хватит людей, вы их потеряете. А что такое земля без людей? Честно говоря, ничего», — сказал он.

