- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 361
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский объяснил, что будет победой Украины в войне
Остановить российского диктатора Владимира Путина и не допустить оккупации Украины — важно не только для нашего государства, но и для всего мира, отметил президент.
Президент Владимир Зеленский заявил, что победа Украины состоит не только в возвращении территорий, но и в сохранении людей и независимости.
Об этом он сказал в интервью BBC.
«Победа означает восстановление нормальной жизни для украинцев и прекращение убийств. Я считаю, что остановить (Владимира Путина — ред.) сегодня и не допустить оккупации Украины — это победа для всего мира», — отметил президент.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не может вернуть оккупированные территории и назвал причину. Он объяснил, что сделать это сейчас означает потерять миллионы людей, и это слишком высокая цена.
«Мы это сделаем. Это совершенно понятно. Это только вопрос времени. Сделать это сегодня означало бы потерять огромное количество людей — миллионы людей — потому что российская армия большая, и мы понимаем цену таких шагов. У вас не хватит людей, вы их потеряете. А что такое земля без людей? Честно говоря, ничего», — сказал он.