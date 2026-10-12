Зеленский объяснил, что действительно толкает вверх мировые цены на дизель

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил, что рост мировых цен на дизельное горючее не связан с украинскими ударами по российской топливной инфраструктуре. По его словам, ключевым фактором является ситуация вокруг Ормузского пролива.

Об этом Владимир Зеленский заявил в эфире Fox News.

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«Все понимают, что цены на дизельное горючее не зависят от наших ударов по объектам дизельной инфраструктуры в России. Все понимают, что это зависит от блокировки Ормузского пролива», – сказал Зеленский.

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Кроме того, президент заявил, что США следовало бы заключить дизельное соглашение с Украиной, поскольку именно оно решает, какие российские НПЗ работают и какие суда с российской нефтью могут курсировать в море.

Дизельное соглашение Трампа с Россией

Напомним, президент США Дональд Трамп договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного горючего в США и на мировой рынок. По объявленным договоренностям Россия должна поставить свыше 300 тысяч тонн дизеля сразу, еще 500 тысяч тонн — в ноябре, а впоследствии возможны дополнительные партии.

Параллельно администрация Трампа оказывает давление на Киев с требованием прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. В Вашингтоне связывают украинские атаки на НПЗ с сокращением предложения дизеля на мировом рынке и ростом цен в США. По данным СМИ, украинская сторона также предупреждалась о возможных последствиях для обмена американскими разведданными.

Издание Financial Times писало, что США даже угрожали остановить механизм закупки американского оружия для Украины, чтобы заставить Киев прекратить дальнобойные удары по российской энергетической инфраструктуре.

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В то же время ситуацию на топливном рынке обострила и война на Ближнем Востоке и проблемы с поставками через Ормузский пролив. Часть аналитиков называет именно ближневосточный кризис одним из ключевых факторов удорожания.

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