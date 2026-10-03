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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Зеленский объяснил, что стоит по словам Путина о "потере государственности": цель - не Донбасс

Владимир Зеленский заявил, что слова Владимира Путина о якобы утрате Украиной государственности свидетельствуют о более широких целях Кремля — речь идет не только о востоке страны или Донбассе.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления Владимира Путина о том, что Украина якобы "теряет государственность".

Во время Хельсинкского форума безопасности Зеленский заявил, что такие слова, по его мнению, демонстрируют настоящую цель российской войны против Украины.

Президент напомнил, что еще в 2005 году Путин называл распад Советского Союза одной из величайших геополитических катастроф XX века. По словам Зеленского, это позволяет понять, к чему стремится российское руководство.

"Его цель - не восток Украины, его цель - не Донбасс, его цель - оккупация всего нашего государства", - заявил Зеленский.

Он также обратил внимание, что Путин, говоря о величайших трагедиях прошлого века, делал акцент именно на распаде СССР, а не на мировых войнах или Чернобыльской катастрофе. Это Зеленский назвал показательным для понимания российской политики.

Накануне, выступая на заседании клуба "Валдай", Путин вновь говорил о распаде Советского Союза, утверждал, что Украина якобы не способна существовать самостоятельно, а также заявлял о "потере государственности".

На ТСН.ua уже детально разбирали его выступление на "Валдае", в том числе заявления о войне, ядерном оружии, Украине, Януковиче и будущем мировом порядке.

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