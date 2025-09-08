- Дата публикации
Политика
549
2 мин
Зеленский объяснил, где именно готов встретиться с Путиным
Зеленский неоднократно говорил президенту США Дональду Трампу о своей готовности к встрече с Путиным в любом формате.
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности двусторонней встречи с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным, но она не может состояться на территории России.
Об этом он сказал интервью ABC News.
По словам Зеленского, он неоднократно говорил президенту США Дональду Трампу о своей готовности к встрече с российским диктатором в любом формате.
«Я сказал: „Слушайте, господин президент, я готов к любой встрече, но не в России“. Любая встреча, двусторонняя или трехсторонняя, будет прекрасно, если вы там будете», — пересказал он содержание одного из своих разговоров с Трампом.
Украинский президент добавил, что соглашался на условия, предложенные в начале года — сначала прекращение огня, потом встреча.
«Я не могу поехать в Москву, когда моя страна ежедневно находится под ракетными обстрелами. Я не могу поехать в столицу этого террориста. Это понятно. И он [президент РФ Путин] это понимает», — сказал Зеленский.
Украинский лидер уверен, что недавнее предложение Путина провести переговоры в Москве было сделано лишь для того, чтобы «снова отложить встречу, которую мы назначили».
Ранее после визита в Китай 3 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что якобы никогда не исключал встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и нагло предложил провести переговоры в Москве.
Напомним, МИД Украины резко отреагировали на новую инициативу Путина относительно переговоров с Зеленским в Москве.