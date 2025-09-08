Зеленский объяснил, где именно готов встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности двусторонней встречи с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным, но она не может состояться на территории России.

Об этом он сказал интервью ABC News.

По словам Зеленского, он неоднократно говорил президенту США Дональду Трампу о своей готовности к встрече с российским диктатором в любом формате.

«Я сказал: „Слушайте, господин президент, я готов к любой встрече, но не в России“. Любая встреча, двусторонняя или трехсторонняя, будет прекрасно, если вы там будете», — пересказал он содержание одного из своих разговоров с Трампом.

Украинский президент добавил, что соглашался на условия, предложенные в начале года — сначала прекращение огня, потом встреча.

«Я не могу поехать в Москву, когда моя страна ежедневно находится под ракетными обстрелами. Я не могу поехать в столицу этого террориста. Это понятно. И он [президент РФ Путин] это понимает», — сказал Зеленский.

Украинский лидер уверен, что недавнее предложение Путина провести переговоры в Москве было сделано лишь для того, чтобы «снова отложить встречу, которую мы назначили».

Ранее после визита в Китай 3 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что якобы никогда не исключал встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и нагло предложил провести переговоры в Москве.

Напомним, МИД Украины резко отреагировали на новую инициативу Путина относительно переговоров с Зеленским в Москве.