Зеленский объяснил, готовы ли США контролировать прекращение огня в Украине

Украина и США провели «предметные переговоры» по мониторингу соблюдения мира.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Соединенных Штатов приобщиться к механизмам контроля за будущим прекращением огня.

Об этом он заявил во время общения с медиа после встречи Коалиции желающих в Париже.

Ключевой темой обсуждения стала защита от возможных нарушений договоренностей со стороны России. По словам Президента, участие Вашингтона в верификации условий безопасности являются критически важным для украинской стороны.

«Очень предметно мы говорили сегодня с американской командой по поводу мониторинга, чтобы не было нарушений мира. Америка готова работать на этот счет. Это для нас очень важно», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Что известно о встрече в Париже

Сегодня во Франции началась встреча «Коалиции желающих», участие в котором примет президент Украины Владимир Зеленский.

К ней присоединятся более 30 чиновников из разных стран мира. США будут представлять посланники американского лидера Дональда Трампа — Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Сообщалось, что на саммит в Париж вместе с Зеленским прибыл новый руководитель офиса президента Кирилл Буданов.

По результатам встречи Украина, Франция и Британия подписали декларацию о развертывании западных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал новую Парижскую декларацию как «очень конкретную», подчеркнув, что она демонстрирует готовность коалиции и европейских государств работать ради достижения мира.

Президент Франции также рассказал об основных договоренностях после встречи.

