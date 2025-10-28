Украина готова к переговорам о завершении войны: Зеленский назвал условие

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не заинтересована в прямых переговорах с Киевом, а Владимир Путин «будет делать все, чтобы избежать встречи».

Об этом Зеленский рассказал во время встречи с журналистами.

«Путин будет делать все, чтобы со мной не встречаться. Ему договоренность Россия-Украина сама по себе не нужна. Или он хочет просто плюнуть нам и сказать — „Кто вы? Я без вас буду решать“», — отметил президент.

Реклама

Зеленский заявил, что для него не имеет значения формат переговоров — главное, чтобы Украина была их полноценным участником.

«Честно говоря, мне все равно, в каком формате мы можем закончить войну. Но нельзя это делать без нас. И это важно. То есть если это „shuttle diplomacy“, когда президент Трамп встречается с Путиным, потом президент Трамп встречается со мной, то и Бог с ним, — пусть будет такой формат. Я честно всегда говорил, что все равно в каком формате — мы готовы встречаться. Это говорит о том, что мы готовы встречаться, а потом уже — какой формат. Это не о том, что пусть будет формат, где они вдвоем за нас решают. Нет, это же без нас», — подчеркнул глава государства.

Президент также добавил, что Трамп уже «подал Путину политические сигналы и пасы», но тот ответил «чистой ложью».

«Мы посмотрим, как будет дальше, но пока что так. Поэтому для чего Президенту Трампу договариваться о чем-то с Путиным, без учета нашей позиции? Кто сказал, что потом мы эту позицию примем? То есть это не выгодно», — отметил Зеленский.

Реклама

Зеленский отметил, что президенту США сейчас нужен международный успех, и Киев заинтересован в том, чтобы Америка его достигла, ведь это будет способствовать более быстрому восстановлению Украины.

«Президенту Трампу после Ближнего Востока нужен успех, и он этого хочет. А я бы тоже очень хотел, чтобы у Америки был успех. Все счастливы, и мы бы были счастливы, война бы закончилась. Если у Америки успех, значит мы можем очень быстро принять решение о восстановлении нашего государства, и найдется все для этого восстановления. Я точно получал сигналы от американской стороны. Для нас это важно знать и понимать», — добавил глава государства.

Напомним, Зеленский заявил, что новые мощные санкции, введенные Дональдом Трампом, являются не последним шагом, а прямым сигналом Владимиру Путину. По словам Зеленского, президент США дал Кремлю четкий выбор: либо садиться за стол переговоров, либо готовиться к получению Украиной дальнобойного оружия.