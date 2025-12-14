- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 398
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский объяснил, как США представляют позицию России во время мирных переговоров
Президент объяснил, как обсуждаются гарантии безопасности и экономическое обновление страны.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сигналы о готовности России к компромиссу, подчеркнув, что без давления со стороны партнеров не обойтись. Он также подтвердил, что из-за расширения повестки дня произошли изменения в украинской переговорной команде.
Об этом сказал президент, отвечая на вопросы журналистов онлайн.
С приходом в американский состав Чарта Кушнера и добавлением экономической составляющей к обсуждениям украинская переговорная группа была расширена.
«У нас присоединилось несколько групп экономический сектор, представляет министер экономики, а также премьер-министр Украины, они присоединились к переговорной группе», — отметил президент.
Повестка дня включает:
Рамочный 20-пунктный план.
Восстановление Украины (экономический план).
Гарантии безопасности после окончания войны и прекращения огня.
Что касается составляющей безопасности, к переговорам также присоединились представители развития и начальник штаба Андрей Игнатов.
Президент подчеркнул, что прямого диалога с российской стороной нет. В диалоге с американской стороной они, по словам Зеленского, представляют российские «сигналы, произношения, шаги, готовности или не готовность».
Украина, со своей стороны, обсуждает с Америкой не только двусторонние отношения и гарантии безопасности, но и реакцию на российские сигналы.
«По компромиссам с российской стороной, в любом случае, если Америка будет давить, если партнеры будут давить, и если Америка будет хотеть закончить эту войну, так как они сегодня это демонстрируют, на высоком уровне, я считаю, что Россия должна идти на компромисс «, — подытожил Владимир Зеленский.
Зеленский подробно объяснил условия и перспективы будущих гарантий безопасности для страны в контексте переговоров о мире. Он отметил, что одним из первоначальных приоритетов Украины было вступление в НАТО, однако полной поддержки от союзников тогда не было.
В настоящее время обсуждаются двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США, которые должны походить на положения Article 5, а также гарантии от европейских партнеров, Канады и Японии. По словам президента, эти гарантии должны обеспечить Украину от повторной российской агрессии и уже определенный компромисс со стороны украинской стороны.