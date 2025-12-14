Зеленский объяснил, как США представляют позицию России во время мирных переговоров

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сигналы о готовности России к компромиссу, подчеркнув, что без давления со стороны партнеров не обойтись. Он также подтвердил, что из-за расширения повестки дня произошли изменения в украинской переговорной команде.

Об этом сказал президент, отвечая на вопросы журналистов онлайн.

С приходом в американский состав Чарта Кушнера и добавлением экономической составляющей к обсуждениям украинская переговорная группа была расширена.

«У нас присоединилось несколько групп экономический сектор, представляет министер экономики, а также премьер-министр Украины, они присоединились к переговорной группе», — отметил президент.

Повестка дня включает:

Рамочный 20-пунктный план.

Восстановление Украины (экономический план).

Гарантии безопасности после окончания войны и прекращения огня.

Что касается составляющей безопасности, к переговорам также присоединились представители развития и начальник штаба Андрей Игнатов.

Президент подчеркнул, что прямого диалога с российской стороной нет. В диалоге с американской стороной они, по словам Зеленского, представляют российские «сигналы, произношения, шаги, готовности или не готовность».

Украина, со своей стороны, обсуждает с Америкой не только двусторонние отношения и гарантии безопасности, но и реакцию на российские сигналы.

«По компромиссам с российской стороной, в любом случае, если Америка будет давить, если партнеры будут давить, и если Америка будет хотеть закончить эту войну, так как они сегодня это демонстрируют, на высоком уровне, я считаю, что Россия должна идти на компромисс «, — подытожил Владимир Зеленский.

Зеленский подробно объяснил условия и перспективы будущих гарантий безопасности для страны в контексте переговоров о мире. Он отметил, что одним из первоначальных приоритетов Украины было вступление в НАТО, однако полной поддержки от союзников тогда не было.

В настоящее время обсуждаются двусторонние гарантии безопасности между Украиной и США, которые должны походить на положения Article 5, а также гарантии от европейских партнеров, Канады и Японии. По словам президента, эти гарантии должны обеспечить Украину от повторной российской агрессии и уже определенный компромисс со стороны украинской стороны.