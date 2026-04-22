Зеленский объяснил, как Украина может помочь разблокировать Ормузский пролив

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Украинские военные присоединятся к встрече в Лондоне, во время которой Великобритания и Франция будут обсуждать совместную миссию по разблокированию Ормузского пролива, в частности очистку акватории от мин после завершения конфликта.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос ТСН.

«Британия и Франция попросили продолжения соответствующей конференции, которую они организовывали пару дней назад, на уровне военных, где мы можем помочь… Мы отправили наших военных на эту встречу в Лондон. Посмотрим, что будет после этой встречи», — отметил он.

Реклама

Украинский президент подчеркнул, что Украина может поделиться с западными партнерами своим опытом.

«У нас были большие серьезные вызовы в Черном море, и мы разблокировали там соответствующий коридор. И у нас есть этот опыт, экспертиза — этим поделимся. Какие дальше шаги, пока не могу сказать», — сообщил он.

Зеленский напомнил, что Украина уже посылала свои группы с соответствующей экспертизой в страны Ближнего Востока, где остались очень довольны сотрудничеством.

«С несколькими странами мы подписали соответствующие документы по "дроновому соглашению", с несколькими странами ведем переговоры. И в ближайшее время у нас будут, я уверен, достигнуты также договоренности. Все это большая перспектива для Украины, для нашего ВПК», — подчеркнул он.

Реклама

Президент добавил, что на территориях стран Ближнего Востока украинские специалисты работали над защитой «объектов гражданской инфраструктуры, гражданского населения и некоторых баз наших партнеров Британии, США».

Напомним, ранее издание The Times сообщило, что четыре украинских минных тральщика, которые сейчас пришвартованы в британском Портсмуте, могут быть частью британско-французской миссии по восстановлению Ормузского пролива.