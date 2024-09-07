Зеленский объяснил, как в будущем исключить возможность повторной агрессии РФ

Президент подчеркнул, что от безопасности в Европе зависит безопасность всего мира.

После войны Украина должна стать полноценным членом НАТО и Евросоюза, а также быть в структуре будущей инфраструктуры Европы и мира.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время проходящей в Италии сессии 50-го международного форума "Амброзетти".

"Украина – это часть будущей инфраструктуры мира, и прежде всего Европы, потому что мы на этом континенте. А от безопасности в Европе зависит безопасность во всем мире, поэтому Украина должна быть частью этого союза безопасности, с многих точек зрения – оборонной, энергетической, технологической, продовольственной", — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что Украина должна стать членом Евросоюза и НАТО.

"Что это нам дает? Это невозможность повторения агрессии России или кого угодно", — сказал президент.

Он добавил, что территориально война идет в Украине, а пострадал весь мир. Он напомнил, что из-за блокирования экспорта украинского зерна выросли мировые цены на продовольствие, а многим странам угрожал голод. Потому Украина должна входить. В союзы безопасности в будущем.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский на заседании "Рамштайна" заявил, что Украина будет продолжать делать все, чтобы приблизить завершение войны. Это должно произойти этой осенью.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский провел телефонный разговор с Макроном.

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