Зеленский объяснил, как видит сотрудничество с США в разработке полезных ископаемых в Украине

Киев не хочет просто "раздать" свои ресурсы, а предлагает взаимовыгодное партнерство по совместной разработке.

Президент Владимир Зеленский поддерживает стратегическое партнерство с США по добыче редкоземельных металлов в обмен на поддержку.

Об этом он сказал в интервью Reuters.

"Сегодня самый большой объем титана в Европе – у нас, в Украине. В Европе наибольшее количество урана – в Украине. И все это – миллиарды, триллионы денег. И почему мы говорим из США: "Заводите бизнес, пожалуйста. Занимаемся добычей, переработкой. Давайте зарабатывать деньги вместе". Мы будем счастливы зарабатывать с теми, кто это защищает. Потому что путь Путина понятен", — сказал он.

"Когда мы говорим о полезных ископаемых Украины, мы говорим о триллионах денег. Очень важно, чтобы все это осталось у нас, потому что это — часть безопасности. Это наши гарантии безопасности. И поэтому это один из пунктов. Нам нужно это защитить", — добавил он.

Напомним, 3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что думает об обмене украинских редкоземельных минералов на большую американскую помощь.

"Мы стремимся заключить соглашение с Украиной, где они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными минералами и другими вещами", — сказал Трамп.

Эти минералы необходимы для производства смартфонов, аккумуляторов, магнитов, лазеров и другой современной техники. Хотя их называют редкоземельными, на самом деле они не так уж редки, но их трудно добывать и очищать. Речь идет, в частности, о литие, графите, уране и титане.

Предложение Трампа оказывать помощь Украине в обмен на ее редкоземельные металлы осудил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, использовать ресурсы страны для финансирования поддержки ее обороны "очень эгоистично". Шольц отметил, что, учитывая огромные разрушения в Украине, ценные ресурсы следует использовать для финансирования восстановления страны после войны.

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