Зеленский объяснил, какие гарантии безопасности признает Украина

Владимир Зеленский / © Associated Press

В Украине не рассматривают «корейскую» модель завершения войны. Даже введение режима прекращения огня будет достаточно, чтобы действовать гарантии безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами.

«Из наших переговоров понятно, если Украина „съест то, что положили на тарелку“, то есть плохое территориальное решение, все остальное они попытаются решить и без нас. Например, в нашем разговоре по поводу сизфаера, они снова пересказали российскую историю о том, что мы якобы будем готовиться к наступлению, что якобы нельзя нам давать паузу. Я говорю: „Я просто не совсем понимаю, каким образом мы нарушим подписанные с вами гарантии безопасности, если у нас будет реальное завершение войны?“ В качестве примера Южная Корея, которая имеет гарантии безопасности США, и соответственно развивалась и развилась в крутую страну, а Северная Корея — это Северная Корея. И там же нет финального документа, там нет финального мирного соглашения на Корейском полуострове. Если же у нас будет соглашение такое фундаментальное, и такой долгий его путь, то кто может нарушать гарантии безопасности, кто себе враг? Если у меня нет мирного соглашения, но у нас есть остановка, прекращение огня, и есть сильные гарантии безопасности, что Путин не пойдет снова, зачем мне нарушать это? Наша позиция абсолютно логична, и на такой основе ее поддерживают многие наши партнеры», — сказал он.

Ранее Зеленский обсудил с Трампом ситуацию на поле боя и вопросы оружия. Украинский лидер отметил, что финансирование перевооружения армии, в частности, в сфере противовоздушной обороны, станет ключевым элементом будущих гарантий безопасности. В США говорят, что гарантии безопасности для Украины должны быть предоставлены в формате, который исключит возможность нападения РФ.