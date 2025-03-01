Зеленский объяснил, каких гарантий безопасности ожидал от Трампа

Украинский президент подчеркнул, что мир в Украине должен быть справедливым и продолжительным.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг слова президента США Дональда Трампа о том, что он "не хочет мира". Но по его словам, прекращение огня без гарантий безопасности невозможно.

Об этом он сказал в интервью на американском телеканале Fox News.

Украинский президент подчеркнул, что его визит в Вашингтон и встреча с Дональдом Трампом для подписания соглашения о полезных ископаемых была обусловлена тем, что он стремится к миру.

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“Соглашение по поводу полезных ископаемых – это первый шаг к гарантиям безопасности. Оно ориентировано на мир, на приближение к миру. Вот почему я здесь", – объяснил он.

Однако при этом Зеленский заметил, что этот мир должен быть справедливым и продолжительным.

“Я уважаю своих солдат и наших людей, наших гражданских, работающих и поддерживающих наших воинов. Я не могу сказать: "Остановитесь". Никто не остановится, потому что все опасаются, что завтра Путин вернется”, — сказал он.

Чтобы российская агрессия не повторилась, отметил украинский лидер, требуются гарантии безопасности. Если такими гарантиями не может быть вступление в НАТО, то, как сообщил Зеленский, он предлагает построить "НАТО в Украине".

“Европейцы готовы держать контингенты на нашей территории, иметь “сапоги на земле”... США нужно только гарантировать, что они с европейцами. Посмотрите на Европу. Она сильная. Она стала сильнее, но они также хотят иметь таких союзников, как Соединенные Штаты”, — подчеркнул украинский президент.

Напомним, Дональд Трамп после спора с украинским президентом опубликовал заявление на своей странице в социальной сети, в котором сообщил, что Владимир Зеленский может "вернуться когда будет готов к миру".

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