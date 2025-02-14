Зеленский объяснил, на какие шаги придется пойти Украине, если не примут в НАТО

Украине нужно увеличить армию от 1 млн. до 1,5 млн, если нас не возьмут в НАТО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности.

"Мы готовы говорить обо всем, чтобы остановить Путина: вступление Украины в НАТО, вступление НАТО в Украину, гарантии безопасности. Сегодняшняя Америка и Трамп не готовы говорить об Альянсе. Они открыто об этом говорят. Они считают, что Украина не может быть в НАТО, потому что это эскалация. Они считают, что это главный фактор оккупации Украины", — добавил он.

"Это будет армия 1,5 млн. И сегодня наша армия, которая не в два раза меньше, чем 1,5 миллиона, но боевые бригады будут где-то в два раза меньше. У них 220, у нас 110 на сегодня боевых бригад. Значит, нам нужно 220. Если 40 млрд дотация", – сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты не исключают потенциального членства Украины в НАТО или возвращения к границам, существовавшим до 2014 года. Все эти вопросы будут обсуждаться на переговорах Украины , России и стран Европы.

Читайте также: