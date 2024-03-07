Зеленский объяснил назначение Залужного на новую должность за пределами Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сам избрал для себя дипломатическое направление дальнейшей работы, поэтому получил согласование на должность посла в Великобритании.

Об этом он сказал в традиционном вечернем обращении в четверг, 7 ноября.

“Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя – дипломатическом. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться”, — подчеркнул Зеленский.

Также читайте Британский полковник жестко отреагировал на отставку Залужного и командование ВСУ

Президент также сообщил, что сегодня у него состоялась встреча с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом, который был с визитом в Украину.

“Обсудили наше дальнейшее взаимодействие. Приоритеты очевидны: ПВО, дальнобойное оружие, артиллерия. Снабжение и совместное производство. И достижение справедливости, чтобы каждый российский убийца и все их террористическое государство отвечали за эту войну. Мы уже достигли с Британией исторически беспрецедентного уровня сотрудничества”, – подчеркнул он.

Напомним, 8 февраля президент Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ генерала Александра Сырского, уволив предыдущего главкома Валерия Залужного.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины.

7 марта Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

Читайте также: