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Зеленский объяснил назначение Залужного на новую должность за пределами Украины

Зеленский объяснил назначение Залужного на новую должность за пределами Украины

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Украинский президент считает, что необходимо укреплять союз с Британией.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сам избрал для себя дипломатическое направление дальнейшей работы, поэтому получил согласование на должность посла в Великобритании.

Об этом он сказал в традиционном вечернем обращении в четверг, 7 ноября.

“Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя – дипломатическом. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться”, — подчеркнул Зеленский.

Президент также сообщил, что сегодня у него состоялась встреча с министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом, который был с визитом в Украину.

“Обсудили наше дальнейшее взаимодействие. Приоритеты очевидны: ПВО, дальнобойное оружие, артиллерия. Снабжение и совместное производство. И достижение справедливости, чтобы каждый российский убийца и все их террористическое государство отвечали за эту войну. Мы уже достигли с Британией исторически беспрецедентного уровня сотрудничества”, – подчеркнул он.

Напомним, 8 февраля президент Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим ВСУ генерала Александра Сырского, уволив предыдущего главкома Валерия Залужного.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному звание Героя Украины.

7 марта Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

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