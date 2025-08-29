Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему большая буферная зона не имеет смысла.

Об этом Зеленский сказал на брифинге в пятницу, 29 августа.

«Я попытался объяснить коллегам. Некоторые, кстати, все это правильно понимают. Только те, кто не понимают, в каком состоянии сегодня, в технологическом состоянии, происходит война, предлагают буферную зону 40, 50, 60, я даже слышал о позициях относительно 100 км. Это совсем другая история. Сегодня тяжелое оружие, и да, у нас находится 10 плюс километров друг от друга. Потому что все поражается дронами», — сказал он.

Зеленский сказал, что так называемая мертвая зона уже существует.

«Эта буферная зона, я ее называю мертвая зона, кто-то называет серая зона, она уже существует. Ничего не нужно затягивать время, не нужно вестись на всякие пункты, условия, дополнительные условия от России, или еще от каких-то тазеров. Буферная зона существует», — говорит он.

Если России хочется иметь большее расстояние от Украины, они, по словам Зеленского, могут отойти в глубь временно оккупированных территорий, которые они заняли, и там располагаться.

«Нам для этого ничего не нужно. Дроны все выживают. Если стороны дадут командам, выживается дронами на 20 км, будет на 20. Если на 40, будет на 40. Соответствующее оружие у команд есть. То есть ничего, никуда вытаскивать не надо, — подытожил президент.

