Зеленский объяснил, почему диалог с Путиным невозможен: "террор – это и есть его отношение к миру"

Глава государства призвал мировых лидеров признать, что с Путиным уже не о чем говорить и надеяться, что он будет выполнять какие-то договоренности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с кремлевским диктатором Владимиром Путиным невозможен, ведь он отвечает только террорам.

Об этом он сказал во время своего выступления на срочной встрече "Большой семерки" (G7).

"Нужно признать очевидный факт: с этим руководителем России, не имеющим будущего, не может быть и диалога. Он сам отверг диалог. Несмотря на все наши попытки договориться о мире в течение лет. Он говорит ультиматумами. Террор – это и есть его отношение к миру, к другим людям. После российских ударов, всех убийств, всех издевательств над мирными людьми и международным правом ваши общества вас не поймут, если не оборвать какие-либо перспективы этого руководителя террора", – подчеркнул он.

Зеленский назвал два варианта для переговоров с Россией.

"Мы все в мире должны осознать: разговоры могут быть либо с другим руководителем России, который будет признавать устав ООН, базовые принципы человечности, территориальную целостность Украины, либо в другой конфигурации, чтобы ключевой террорист не имел возможности благодаря террору влиять на ключевые решения. Сейчас одна одна человек блокирует мир, и этот человек – в Москве. Сейчас, пока у нас нет возможности для дипломатии из-за того, что этот руководитель России верит только в террор", – сказал глава государства.

Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине

В понедельник, 10 октября, Роосия ракетами и беспилотниками атаковала почти всю территорию Украины. Во время массированной атаки страна-террористка выпустила по территории Украины 83 ракеты. 43 из них сбили противовоздушную оборону. Ракетные обстрелы были в Харькове, Киеве, Львове, Кременчуге, Николаеве, Днепропетровщине, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях и других населенных пунктах.

В результате террористической атаки погибли 14 человек, еще 97 – травмированы. Более 1300 населенных пунктов остаются обесточенными.