Зеленский объяснил, почему до сих пор не назначен новый руководитель ОП

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский провел консультации по назначению нового руководителя Офиса президента после увольнения Андрея Ермака, но не считает этот вопрос сегодня приоритетным.

Об этом он сказал во время встречи с представителями СМИ в четверг, 11 декабря.

По словам президента, он сосредоточен «на разработке мирного соглашения и работе прежде всего с американцами».

«Я понимаю, что у части общества есть вопросы относительно главы Офиса [президента]. Но я удивлен, что именно этот вопрос стал одним из самых актуальных. Потому что считаю, что самыми важными являются все вопросы по окончанию войны и обеспечению безопасности», — заявил он.

Зеленский отметил, что провел по поводу назначения главы ОП «несколько консультаций».

«Есть некоторые организационные детали. Кто и из какой институции может быть назначен, и как там тогда будет конструкция работать», — пояснил он.

Зеленский отметил, что пока рано обсуждать назначение кого-то из кандидатов, которые занимают должности в правительстве, поскольку сначала нужно назначить чиновников на вакантные должности министра энергетики и министра юстиции.

«Считаю, что нашим депутатам вместе с Кабинетом министров надо предложить, как заполнить эти вакансии быстрее. И если я, например, заберу сейчас кого-то еще из действующих чиновников — они профессиональные люди, и могут подойти на должность руководителя Офиса — но я боюсь, что на их место будут неделями искать кандидатуры так же, как на министерство энергетики и министерство юстиции. Я не хочу разрушить Кабинет министров», — пояснил президент.

Такая же ситуация, по его словам, с переназначением руководителей областных администраций.

«Мне должны показать список тех, к кому есть те или иные вопросы. Надо, чтобы в одной колонке был список этих фамилий, а в другой, желательно, — кто придет на замену. В этот момент без некоторых руководителей будет непросто, особенно в прифронтовых областях. Поэтому если там будут предложения замены, должно быть, что это были именно замены — не только увольнение. Списка я еще не видел», — сказал президент.

Зеленский добавил, что к созданию такого списка привлечены премьер-министр, вице-премьер по восстановлению, профильный заместитель руководителя Офиса и СБУ.

«Я собираю информацию и, безусловно, я спрашиваю различных представителей правоохранительного сектора. Относительно военных администраций — я больше разговариваю с Генеральным штабом. Я спрашиваю, какие есть вопросы по, например, Донецкой области, что у нас происходит с ВГА, какие есть вопросы по Одессе. Собственно, когда будут предложения — тогда будут решения», — подчеркнул он.

Ранее президент Владимир Зеленский впервые публично озвучил фамилии потенциальных кандидатов, которые рассматриваются на эту должность.

Напомним, после отставки Андрея Ермака кресло руководителя Офиса президента остается вакантным. В обществе больше всего обсуждается кандидатура министра цифровой трансформации Михаила Федорова среди вероятных претендентов.