Зеленский объяснил, почему должен встретиться с Трампом до его переговоров с Путиным

Если США заключат соглашение с россиянами без привлечения украинской стороны, то успеха у этого соглашения не будет

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему его встреча с президентом США Дональдом Трампом должна пройти перед переговорами американского лидера с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным.

Об этом он говорил на пресс-конференции в воскресенье, 23 февраля, во время форума "Украина. Год 2025".

"Я считаю, что это правильно встретиться сначала нам с Трампом, чтобы не менять акценты и приоритеты: кто кому есть кто", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, если состоится первая встреча Трампа с Путиным, это подорвет доверие украинского общества к США. Так же, считает украинский президент, это окажет негативное влияние на американское общество, которое не будет понимать, "что происходит".

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“Пока наши народы дружны, уважают друг друга и помогают, лидеры так же будут очень близки в отношениях. Это нужно и важно”, – сказал Зеленский.

Украинский президент видит в том, что первой состоится встреча Трампа и Путина, большую опасность и плохой сигнал для европейцев.

При этом Зеленский добавил, что никто не может заставить к каким-либо действиям того или иного лидера, заметив, что встреча с Трампом будет, но пока неизвестно когда.

“Придет время, и мы встретимся с президентом Трампом. Без этого невозможно закончить войну. Без одной стороны, без Украины, без жертвы - невозможно”, — подчеркнул он.

По его словам, в случае, если США заключат соглашение с россиянами без привлечения украинской стороны, то успеха у этого соглашения не будет, если "мы потом не подтвердим условия этого соглашения".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не видит необходимости участия президента Украины Владимира Зеленского в переговорах о прекращении войны.

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