Зеленский объяснил, почему Европе больше нельзя полагаться только на США

Владимир Зеленский / © Сайт президента Украины

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Страны Европы должны вместе защищать свои спутники и космические технологии, ведь самостоятельно ни одно государство не сможет уберечь их от уничтожения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Берлинской конференции безопасности.

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Зеленский предупредил Европу о военной угрозе со стороны России

По словам главы государства, сейчас отдельные страны, в том числе Германия, создают собственные аналоги системы Starlink. При этом ключевым вопросом остается контроль подобных технологий и возможность решать, кто может их включать и выключать.

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«Безопасность — это действительно общий интерес Европы», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент призвал европейских партнеров реально оценить военную силу, которую Россия нарастила за последние годы.

«Посмотрите на военную инфраструктуру, которую Россия развивала в последние годы. Неужели все это только для Украины? Это слишком многое, чтобы быть предназначенным только для одной страны — для Украины», — подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский обратил внимание на изменившуюся на международной арене изменение глобальной системы безопасности и цитату.

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«Позвольте напомнить вам одно заявление: „Америки, которая за последние 80 лет была гарантом мира в мире, больше нет“. Эти слова прозвучали в регионе Персидского залива, что делает их особенно показательными», — отметил президент Украины.

По словам президента, раньше в мире сильно верили в Америку как гаранта безопасности, но теперь всем приходится думать, как не допустить новую великую войну.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в среду, 4 ноября, в Брюсселе пройдут переговоры представителей Украины, США, европейских стран и НАТО. Стороны обсудят гарантии безопасности для Украины и пакеты обновления страны.

Кроме того, 10-11 ноября в Абу-Даби запланирован новый раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США.

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