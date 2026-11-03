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Зеленский объяснил, почему Европе больше нельзя полагаться только на США
Владимир Зеленский назвал угрозу, к которой Европа должна готовиться вместе.
Страны Европы должны вместе защищать свои спутники и космические технологии, ведь самостоятельно ни одно государство не сможет уберечь их от уничтожения.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Берлинской конференции безопасности.
Зеленский предупредил Европу о военной угрозе со стороны России
По словам главы государства, сейчас отдельные страны, в том числе Германия, создают собственные аналоги системы Starlink. При этом ключевым вопросом остается контроль подобных технологий и возможность решать, кто может их включать и выключать.
«Безопасность — это действительно общий интерес Европы», — подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент призвал европейских партнеров реально оценить военную силу, которую Россия нарастила за последние годы.
«Посмотрите на военную инфраструктуру, которую Россия развивала в последние годы. Неужели все это только для Украины? Это слишком многое, чтобы быть предназначенным только для одной страны — для Украины», — подчеркнул он.
Кроме того, Зеленский обратил внимание на изменившуюся на международной арене изменение глобальной системы безопасности и цитату.
«Позвольте напомнить вам одно заявление: „Америки, которая за последние 80 лет была гарантом мира в мире, больше нет“. Эти слова прозвучали в регионе Персидского залива, что делает их особенно показательными», — отметил президент Украины.
По словам президента, раньше в мире сильно верили в Америку как гаранта безопасности, но теперь всем приходится думать, как не допустить новую великую войну.
Война в Украине — последние новости
Напомним, в среду, 4 ноября, в Брюсселе пройдут переговоры представителей Украины, США, европейских стран и НАТО. Стороны обсудят гарантии безопасности для Украины и пакеты обновления страны.
Кроме того, 10-11 ноября в Абу-Даби запланирован новый раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США.