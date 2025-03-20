Зеленский объяснил, почему можно быстро достичь прекращения огня и закончить войну

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что можно быстро добиться прекращения огня.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 марта 2025 г. во время Zoom-брифинга для журналистов.

"Я считаю так, что это возможно сделать быстро. Вопрос прекращения огня дает вам возможность. И поэтому я считаю, что скорое окончание войны может быть. Потому что когда речь идет о прекращении огня, есть политическая воля, даже если одна из сторон хочет нарушать, провоцировать и т.д. Но есть политическая воля, которая анонсирована всему миру. Может на ту, иную стадию войны, как мы говорим, горячую стадию, еще не обо всем договориться, но можно закончить войну», — резюмировал глава украинского государства.

Напомним, впервые с начала войны появились реальные перспективы для достижения полного прекращения огня. По словам спецпредставителя президента США Стива Виткоффа, это может произойти уже через несколько недель. США рассматривают вариант смягчения санкций после заключения соглашения о прекращении огня в Украине.

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