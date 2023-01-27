Зеленский объяснил, почему не хочет говорить с Путиным: "Годами он просто морочил голову"

У президента РФ на самом деле нет стремления к миру, подчеркнул Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин использует переговоры только для затягивания времени, так что говорить с ним нет смысла.

Об этом Зеленский рассказал в интервью телеканалу Sky News.

Президент Украины пояснил, что главе Кремля реальные переговоры о мире не нужны. Он использует переговоры только для затягивания времени.

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"Годами до большой войны он просто морочил голову, они (переговоры – ред.) ему не нужны. Российская Федерация говорит о переговорах только в тот момент, когда ей необходима перегруппировка или когда они несут большие потери", – пояснил Зеленский.

В то же время, он считает возможным возобновление диалога с Россией, когда вражеские войска покинут территорию Украины, когда там признают свои ошибки, а власть в стране-агрессоре изменится.

"Если у него (Путина – ред.) нет цели для мира, то зачем с ним говорить?" – задал риторический вопрос украинский президент.

Напомним, в России уже не первый месяц заявляют об "открытости к переговорам" с Украиной по поводу войны, однако и эксперты, и политики расценивают эти заявления как стремление на самом деле просто выиграть время. Так, в середине января заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности переговоров с Украиной в случае признания ею и партнерами образований "ЛДНР", которые страна-агрессор признала "независимыми государствами".

Зеленский ранее подчеркивал, что с РФ "мирные переговоры – это не о мире". Президент Украины также говорил, что не понимает, с кем должен садиться за стол переговоров и не уверен, жив ли Путин вообще.

Кроме того, накануне отвечая на вопрос о переговорах, Зеленский сказал, что ему пока не интересно встречаться и говорить с Путиным: "После полномасштабного вторжения для меня (Путин – ред.) – никто".

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