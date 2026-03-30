Зеленский объяснил, почему не посетил Израиль во время турне по Ближнему Востоку

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, почему не заехал в Израиль во время своего турне на Ближнем Востоке. По его словам, предварительных контактов со страной не было.

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.

Почему Зеленский не заехал в Израиль

«Я говорил с лидерами (стран Ближнего Востока — ред.), мы договаривались на нашем уровне о некоторых деталях. И после этого выезжала наша экспертная группа. И после того, как экспертиза была подготовлена, я отправился в это турне», — отметил Зеленский.

Далее Зеленский встречался с лидерами и уже были подготовлены договоренности. Речь идет о базе для общения.

"С Израилем у меня не было контакта ни по телефону, ни на экспертном уровне", — констатировал президент.

Ранее Зеленский заявил о достижении исторических договоренностей по деэскалации на Ближнем Востоке. По его словам, Украина играет немаловажную роль в содействии мирному урегулированию в регионе. Зеленский поблагодарил международных партнеров за поддержку инициатив, приближающих завершение конфликта. Президент подчеркнул, что это открывает путь к дальнейшим переговорам и стабилизации ситуации в регионе.