Зеленский объяснил, почему не сдержался в Овальном кабинете

Президент говорит, что в этой ситуации он защищал достоинство Украины.

Президент Владимир Зеленский объяснил, что ссора в Белом доме не является хорошей ни для одной из двух сторон, но объяснил, почему активно вступил в перепалку.

Об этом он сказал в интервью Time.

"Почему украинцы защищались в начале этой войны? Это было из-за достоинства. Мы не считаем себя какой-то супер страной, но украинцы – очень эмоциональные. И когда дело доходит до нашего чувства достоинства, свободы, демократии, наш народ восстает и объединяется. То, что они увидели в Овальном кабинете, было доказательством того, что что Соединенные Штаты остаются их союзником. Но в тот момент было ощущение, что мы не являемся союзниками или не занимаем позицию союзника. В этом разговоре я защищал достоинство Украины", - сказал президент.

Напомним, 28 февраля в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, Венса и Зеленского, закончившаяся спором трех политиков. Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру. Президент Украины досрочно покинул Белый дом.

В этот день планировали подписать соглашение о полезных ископаемых, однако этого не сделали. Мировые лидеры поддержали Зеленского.

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