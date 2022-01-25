Зеленский объяснил, почему некоторые дипломаты уезжают из Украины

То, что из Украины уезжают работники некоторых дипломатических ведомств, президент назвал тонкостями сложной дипломатической игры.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что большинство иностранных дипломатов осталось в Украине.

Об этом во время обращения 25 января сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих работников в Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов — еще совсем не означает неизбежную эскалацию и являются тонкостями сложной дипломатической игры. Вместе с партнерами мы работаем совместно и действуем единой командой", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский в очередной раз обратился к украинцам

Напомним:

По состоянию на 24 января только четыре государства официально сообщили о намерениях "эвакуировать" своих дипломатов и членов их семей из Украины. На территории Украины действуют 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций.

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