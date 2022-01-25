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Зеленский объяснил, почему некоторые дипломаты уезжают из Украины

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Зеленский объяснил, почему некоторые дипломаты уезжают из Украины

Офис Президента Украины

То, что из Украины уезжают работники некоторых дипломатических ведомств, президент назвал тонкостями сложной дипломатической игры.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что большинство иностранных дипломатов осталось в Украине.

Об этом во время обращения 25 января сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Посольства стран ЕС и многих других оставляют всех своих работников в Украине. А то, что некоторые страны вывозят часть своих дипломатов — еще совсем не означает неизбежную эскалацию и являются тонкостями сложной дипломатической игры. Вместе с партнерами мы работаем совместно и действуем единой командой", – подчеркнул президент Украины.

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Напомним:

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