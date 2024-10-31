Зеленский объяснил, почему партнеры не хотят давать Украине вооружение

По словам президента, для партнеров "самое главное – это результат".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры не хотят давать государству вооружение без результатов в поле боя.

Об этом глава государства сказал во время общения с руководителями территориальных громад и районов Закарпатья 31 октября.

Зеленский объяснил, что партнеры хотят видеть результат на поле боя для продолжения военной поддержки Украины.

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"Будет сложно брать большие объемы оружия у партнеров, ожидать, что они нас будут крепко поддерживать. Потому что, в любом случае, люди хотят видеть действительно крепкую армию, что народ борется против российского оккупанта, и тогда вас поддерживают. И это факт. Справедливо это или несправедливо, вовремя или несвоевременно – это другой вопрос. Это уже мелочи. Самое главное – это результат", – рассказал президент.

Он также сообщил о сфокусированности на работе с партнерами, ведь пока что Украине не хватает собственного производства в ОПК.

"И поэтому тратим очень много времени, диалога с партнерами, чтобы они усиливали нашу армию, как только можно, и желательно – быстро", – заметил глава государства.

К слову, накануне Зеленский заявил, что не слышал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп якобы может отменить или сократить поддержку Украины.

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