Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский объяснил, почему партнеры не хотят давать Украине вооружение

Зеленский объяснил, почему партнеры не хотят давать Украине вооружение

Президент Украины Владимир Зеленский/Скриншот с видео

По словам президента, для партнеров "самое главное – это результат".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры не хотят давать государству вооружение без результатов в поле боя.

Об этом глава государства сказал во время общения с руководителями территориальных громад и районов Закарпатья 31 октября.

Зеленский объяснил, что партнеры хотят видеть результат на поле боя для продолжения военной поддержки Украины.

"Будет сложно брать большие объемы оружия у партнеров, ожидать, что они нас будут крепко поддерживать. Потому что, в любом случае, люди хотят видеть действительно крепкую армию, что народ борется против российского оккупанта, и тогда вас поддерживают. И это факт. Справедливо это или несправедливо, вовремя или несвоевременно – это другой вопрос. Это уже мелочи. Самое главное – это результат", – рассказал президент.

Он также сообщил о сфокусированности на работе с партнерами, ведь пока что Украине не хватает собственного производства в ОПК.

"И поэтому тратим очень много времени, диалога с партнерами, чтобы они усиливали нашу армию, как только можно, и желательно – быстро", – заметил глава государства.

К слову, накануне Зеленский заявил, что не слышал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп якобы может отменить или сократить поддержку Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация