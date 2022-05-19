Зеленский объяснил, почему подписал указы о продлении военного положения и мобилизации

Зеленский объяснил, почему подписал указы о продлении военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский заявил, что подписал указы о продлении военного положения и мобилизации в Украине, чтобы прогнать оккупантов и гарантировать государству реальную безопасность.

Глава государства выразил надежду, что Верховная Рада в ближайшее время поддержит это решение.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении 18 мая.

"Мы обязаны прогнать оккупантов и гарантировать Украине реальную безопасность. Именно поэтому подписал указы о продлении правового режима военного положения и сроке общей мобилизации. Надеюсь, что Верховная Рада Украины в ближайшее время поддержит это решение", – сказал президент.

"У нашей армии и всех, кто защищает государство, должны быть все юридические инструменты, чтобы действовать спокойно", – добавил он.

"Мы помним о Крыме" – обращение Владимира Зеленского за 18 мая

Напомним, Зеленский подписал указы, которыми предлагает Верховной Раде продлить до 23 августа действие военного положения и мобилизацию в Украине.

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