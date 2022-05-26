Зеленский объяснил, почему постоянно общается с мировыми лидерами

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Владимир Зеленский ежедневно общается с мировыми лидерами.

Президент Украины делает это для того, чтобы в мире принимали во внимание интересы украинцев и не забыли об ужасной войне, которую развязала Россия.

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

К слову, у Зеленского в ближайшее время запланированы выступления в Латвии, Стэнфорде и Индонезии.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы в мире появилась устойчивая привычка – принимать во внимание Украину. Чтобы интересы украинцев не перекрывались интересами тех, кто спешит на очередное свидание к диктатору. Вот ради чего у меня в графике всегда много международного общения. Вчера и сегодня – Давос. Завтра – парламент Латвии. Послезавтра – Стэнфорд и Индонезия. Дальше – так же активно", — подчеркнул президент.

Напомним, в этом же видеообращении Зеленский рассказал, что, несмотря на преступления россиян в Украине, на Западе начинают звучать тезисы об интересах РФ. Президент считает, что многие мощные страны мира не привыкли "принимать во внимание Украину".

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