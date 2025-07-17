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Зеленский объяснил, почему предлагает Свириденко на должность премьера: главные тезисы выступления
Президент Владимир Зеленский, выступая в Раде, озвучил причины назначения Юлии Свириденко премьером.
Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде озвучил причины, по которым предлагает назначить Юлию Свириденко на должность премьер-министра.
По словам нардепа Ярослава Железняка, президент поблагодарил Дениса Шмыгаля за работу, вспомнил о "кэшбеке" и "тысяче Зеленского", а также очертил новые задачи для правительства.
В частности, Зеленский заявил, что новый Кабмин имеет:
провести аудит всех договоренностей с международными партнерами в области обороны и программ устойчивости;
готовиться к новому уровню оборонного сотрудничества с партнерами;
продолжить курс на цифровизацию государственных процессов;
обновить дипломатическую работу с США в связи с будущими новыми соглашениями.
"С целью полной реализации всего этого – вношу Свириденко и правительство. Благодарю всех", - завершил выступление глава государства.
В зале также находился руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины.