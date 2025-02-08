Зеленский объяснил, почему Путин хочет забрать Донбасс и Запорожье

Для РФ очень важны залежи имеющихся в Украине полезных ископаемых.

Президент Украины Владимир Зеленский показал карту полезных ископаемых страны и объяснил, почему в Российской Федерации нужны украинские территории.

Об этом президент сказал в интервью Reuters.

В частности, что касается залежей титана, то они на востоке, но больше всего их на севере страны. По словам главы государства, понятно, почему оккупационные войска в 2022-м наступали, в частности, с территории Беларуси на Киевщину и Житомирщину.

"Сегодня самый большой объем титана в Европе у нас. Мы видим это и Днепровский регион, и оккупированные части Донбасса. Частично они это (залежи полезных ископаемых — Ред.) взяли. Почему они говорят, что хотят забрать Запорожскую область...", — подчеркнул он.

Глава государства отметил, что на Днепропетровщине большой железно-рудный бассейн. Кроме того, добавил он, в Украине большое количество урана.

"Это весь очень важный индустриальный регион (президент показывает на карте центральные области). Все – это миллиарды, триллионы денег. Почему мы говорим США: "Заводите бизнес. Занимаемся добычей, переработкой. Давайте зарабатывать деньги вместе. Мы будем счастливы зарабатывать с теми, кто нас защищает", — подчеркнул он.

Заметил президент и на том, что на временно оккупированной части Запорожской области оккупантам удалось захватить АЭС в Энергодаре. Кроме того, в Донецкой и Луганской областях россияне захватили "угольное сердце Украины". В частности, антрацит.

Напомним, Зеленский объяснил, каким видит сотрудничество с США в разработке полезных ископаемых в Украине. По его словам, Киев не хочет просто "раздать" свои ресурсы, а предлагает взаимовыгодное партнерство по совместной разработке.

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