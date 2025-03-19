Зеленский объяснил, почему Путин пытается заблокировать разведданные для Украины

Блокирование помощи и важных данных для Украины — попытка России ослабить позиции Украины и лишить ее средств для защиты.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Никто не может влиять на США относительно помощи Украине или другим странам. Это решение лично президента Трампа, на мой взгляд. Да, Россия будет хотеть, чтобы наши партнеры не помогали нам, потому что это ослабляет украинские позиции", — сказал он.

По его словам, если Путин действительно хочет мира, то почему он ослабляет нашу армию, забирая важную помощь и разведывательные данные.

"Хотя это выглядит очень странно, если ты не собираешься дальше воевать против нас и действительно хочешь мира, я имею в виду Путина, то почему тебе бояться украинской армии? Зачем ты делаешь все, чтобы ослабить нашу армию или ослабить защиту наших людей? Потому что, когда мы говорим о прекращении помощи, например, важной помощи, обмена разведданными — это важно. Что мы теряем, если нет этих данных? У нас есть свои данные от других партнеров. А что мы теряем, если нет американских разведданных? Например, мы теряем точность полета или выхода в баллистике", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Путин пытается заблокировать информацию, чтобы украинцы не могли защитить себя от баллистических ударов, что свидетельствует о его намерении продолжать войну.

"Зачем это Путину? Если он не хочет нас убивать, зачем ему бороться, чтобы президент Трамп остановил нам эту информацию? Это говорит о том, что это неадекватные требования. Это говорит о том, что он хочет, чтобы мы не получали информацию, когда летит баллистика по украинским гражданским объектам, потому что баллистикой они бьют по гражданской инфраструктуре, значит, он хочет, чтобы мы не знали эти удары, а значит, чтобы наши люди не шли в бомбоубежища. То есть это все говорит о продолжении войны. Поэтому я не считаю, что нужно идти на какие-либо уступки по поводу помощи", — добавил глава государства.

Напомним, ранее мы писали о том, что США официально возобновили военную помощь Украине, а также возобновили обмен разведывательными данными.

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