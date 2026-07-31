Зеленский объяснил, почему РФ выгодна война на Ближнем Востоке: при чем здесь Украина

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заинтересована в затягивании войны на Ближнем Востоке. По данным разведки, Кремль радуется этому конфликту, поскольку он отвлекает США от поддержки Украины и поставок систем Patriot.

Об этом глава государства рассказал в интервью Fox News.

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Помощь от России для Ирана

Зеленский заявил, что не знает, считает ли президент США Дональд Трамп связанным его конфликт с Ираном с войной России против Украины. При этом сам украинский лидер убежден, что такая связь существует.

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«Думаю, да. Знаете, посмотрите на это. Россия передала Ирану беспилотники. Иран использовал эти беспилотники для атак на страны Ближнего Востока и Израиль. Это правда. Обломки сбитых дронов содержат российские компоненты. Все это видели. Есть соответствующие кадры», — рассказал президент Украины.

По его словам, Россия также передала Ирану спутниковые снимки с изображениями американских военных баз в странах Ближнего Востока.

«Да, они это сделали. После этого Россия очень довольна», — сказал Зеленский.

России выгодно затягивание войны на Ближнем Востоке

Глава государства отметил, что, по данным украинской разведки, российская сторона позитивно воспринимает затягивание войны на Ближнем Востоке и отсутствие ее реального завершения. Он объяснил, что это выгодно Москве.

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«Почему? Потому что они понимают: пока Соединенные Штаты вовлечены в эту войну, они не могут помогать Украине на том же уровне, как это было раньше. К примеру, с системами Patriot. Это только один из примеров. А таких примеров гораздо больше», — рассказал Зеленский.

Напомним, ранее Трамп прокомментировал заявление Зеленского о российской помощи Ирану. Он пообещал лично спросить у президента РФ Владимира Путина о передаче спутниковых данных Тегерану для атак на военные объекты США, однако предположил, что это не оказало существенного влияния.

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