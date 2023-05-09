Зеленский объяснил, почему РФ взялась за ракетные атаки: "Бахмут "продать" не получилось"

Глава государства заявил об отсутствии у врага побед на фронте, из-за чего он пытается "продать" своему обществу разрушение Украины ракетными ударами.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия активизировала ракетные атаки по Украине на фоне неудач на фронте, в частности, из-за невозможности захватить Бахмут.

Об этом глава государства сказал на совместной с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пресс-конференции в Киеве 9 мая.

Зеленский констатировал увеличение ракетных ударов по Украине со стороны врага после паузы в частоте атак. Также фиксируется увеличение количества выпущенных оккупантами ракет.

"По моему мнению, сейчас РФ, ее военно-политическому руководству надо, как говорится, что-то "продавать" своему обществу. Потому что побед никаких нет, а прожорливое общество есть. Мы видим, как они поддерживают радикальные действия или количество смертей. Они всегда радуются этому как факту", – объяснил президент Украины.

Он добавил, что "Бахмут "продать" не получилось" российскому обществу, ведь оккупантам до сих пор не удалось захватить город. Воплотить соответствующую "важную операцию" враг планировал до 9 мая.

Поэтому, по словам Зеленского, на фоне поражений на фронте россияне могут информационно "продавать" ту или иную "победу", например ракетные атаки по Украине.

"В частности, захват или разрушение того или иного города. То есть им не удалось перед 9-м числом (захватить Бахмут – ред.), вот надо им показать, что они опять что-то разрушили", – пояснил глава государства.

Массированная ракетная атака по Украине 9 мая

Российские оккупанты в ночь на 9 мая запустили по Украине 25 ракет "Калибр" и Х-101/Х-555. Украинские силы ПВО уничтожили 23 вражеских ракеты.

В Киеве обломок сбитой ракеты упал на частный двор. Части сбитой ракеты обнаружили и в Киевской области: есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры. Обошлось без пострадавших.

В Днепре обломки российской ракеты упали на многоквартирный дом и ранили женщину. Повреждены также крыша дома и перекрытие нескольких квартир.

В то же время по Черкасчине попали две российские ракеты. В области возник незначительный пожар, повреждены окна в коммунальном заведении.

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