Зеленский объяснил, почему Украина «не будет умирать молча»: что задумал президент

Зеленский предупредил о масштабных «дип-страйках» по российским городам / © Associated Press

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Украина продолжит наращивать интенсивность ударов по глубокому тылу России, потому что «не собирается умирать молча».

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Sky News.

Он прокомментировал недавнюю серию успешных атак на Санкт-Петербург, которые совпали с проведением там главного российского экономического форума, а также другие удары на расстоянии в сотни километров от украинской границы.

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По словам Зеленского, это не единичные акции, а результат системной работы отечественного оборонно-промышленного комплекса.

«Украина училась, изучала и в конце концов произвела большое количество самых разных ракет и беспилотников», — подчеркнул глава государства.

Комментируя «дип-страйки, он сказал: „Мы не просто молча умрем. Мы ответим. Мы будем сильнее и сильнее с каждым днем. Владимир Путин слушает то, что скажут Киев и его союзники, только когда на него оказывается тотальное давление“.

По мнению президента, атаки показали, что украинские беспилотники будут направлены на российские города и крупные мегаполисы, а не только на изолированные объекты посреди поля.

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«Мы вернем их войну на их территорию», — добавил он.

Ранее президент Зеленский назвал самый быстрый путь к миру.

Также он подтвердил, что российский олигарх Роман Абрамович тайно приезжал в Киев с кулуарной миссией Кремля.

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