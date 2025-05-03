Зеленский объяснил, почему Украина не согласилась на майское перемирие Путина

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Перемирие, которое предложил президент России Владимир Путин на 9 мая, — это часть дипломатической игры.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«Игра Путина в такую искусственную „гуманитарную“ миссию с 7 по 9 мая понятная. Он 25 лет назад, 7 мая, вступил в должность президента, и как бы идет на встречу тем сигналам, которые США через Уиткоффа уже ему предложили. Безусловное прекращение огня — модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой — желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться» — сказал президент.

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По мнению Зеленского, это больше театральная постановка диктатора.

«Играть для того, чтобы дать мягкую атмосферу выхода из изоляции Путину на 9 мая, и чтобы всем было комфортно, безопасно — тем лидерам или друзьям или партнерам Путина, которые приедут по тем или иным причинам на кремлевскую площадь на 9 мая, — помогать Путину никто не будет», — добавил Путин.

Зеленский еще раз напомнил: если россияне действительно готовы говорить о реальном прекращении огня, тогда мы должны поддержать американскую стратегию и на 30 дней пойти на прекращение огня.

«Просто вопрос в том, что они убивают вас до 7, затем 7 делают для себя комфортные два или три дня, а затем 11 числа снова атакуют нас ракетами. Я просто не вижу в этом никакого предложения», — сказал он.

Напомним, Россия объявила перемирие с полуночи против 8 мая до полуночи против 11 мая, говорится в решении Владимира Путина. В Кремле объяснили это «гуманитарными соображениями» в период Дня победы.