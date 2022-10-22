Зеленский объяснил, почему Украина нужна НАТО, и предупредил Альянс об угрозе

Если Украина не устоит в войне с Россией, то следующими станут страны НАТО.

Президент Владимир Зеленский заявил – сами страны-члены НАТО должны понимать, что им нужна Украина, в частности, для укрепления восточного крыла Альянса.

Об этом глава государства рассказал в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

В частности, по мнению Зеленского, страны НАТО должны понимать, что без Украины Альянс не такой и мощный, и что российское руководство сегодня угрожает не только Украине.

"Один голос из тридцати (необходимых для вступления в НАТО – ред.) ничего не решает, так и есть. Этих голосов гораздо больше, кто бы хотел нас поддержать. Но в целом все равно объединенная позиция всех стран-членов Альянса дает возможность идти Украине в НАТО или находиться, как мы, в постоянной дороге. Самое главное, мне кажется, что НАТО, сами государства должны понимать, что им нужна Украина. Они должны быть мотивированы. Они должны чувствовать, что без Украины Альянс не такой мощный. Они должны чувствовать, что российское руководство угрожает сегодня не Украине. Потому что это бумажки – есть Украина в НАТО или нет Украины в НАТО, это документ. Но на самом деле чувствовать, геополитически – что-то угрожает странам мира, давайте их не называть "страны НАТО". Потому что люди выбирают жизнь. Не жизнь в НАТО, а просто жизнь. Жизнь гарантированая, безопасная. И поэтому в Альянсе они это чувствуют", – пояснил президент.

Он заверил – если Украина не устоит в войне с Россией, то следующими станут страны НАТО.

"Поэтому нужно честно сказать — мотивирован ли Альянс взять Украину или нет. Они еще не уверены, все не уверены. Но это точно факт, что после Украины, если Украина не выстоит — все это понимают, мы об этом говорим и предупреждаем — следующими государствами будут уже члены НАТО, и нужно будет что-то решать", – предупредил Зеленский.

"Поэтому надо понять, что так, как Украина сегодня держится, как мы боремся против агрессии РФ, Украина как раз и показывает, что если вы говорите о мощи Европы, о мощном востоке Европы, о мощности восточного крыла Альянса – только с Украиной. Но они сами должны быть в этом уверены", – добавил глава государства.

Вступление Украины в НАТО

Зеленский 30 сентября сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. По словам президента, украинская армия уже доказала, что отвечает всем стандартам Альянса, теперь осталась только юридическая составляющая.

Через 48 часов после подписания заявки Украины ее членство в Альянсе поддержали 10 стран-членов блока, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

4 октября в ОП сообщили, что генсек НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины и следующим этапом должно стать обсуждение заявки на уровне Североатлантического совета, то есть на уровне послов государств-членов НАТО в Брюсселе.

18 октября Столтенберг объяснил, что Украину не могут взять в Альянс по ускоренной процедуре, как Швецию и Финляндию, из-за продолжающейся войны.

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