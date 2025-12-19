- Дата публикации
Зеленский объяснил потребность в польских МиГ-29
Президент подчеркнул критическую потребность Украины в польских истребителях МиГ-29, которые готовы к использованию и не требуют длительного обучения пилотов.
Украина ожидает решения Польши о предоставлении истребителей МиГ-29.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с польским лидером Навроцким.
Президент Украины подчеркнул, что подготовка пилота на F-16 занимает от 8 месяцев до полутора лет — и в настоящее время пилот «выпадает» по защите нашей страны.
«Разница между всеми F‑16 и МиГ‑29 для нас только в том, чтобы не терять нашего пилота, потому что на МиГ‑29 учиться не нужно, потому что наши люди научены. В этом и был вопрос. Вопрос не в дефиците самолетов, вопрос в дефиците пилотов», — сказал Зеленский.
Напомним, Зеленский заявлял, что Польша предлагала сбивать российские ракеты, следующие в ее сторону при условии поддержки этого решения Североатлантическим альянсом.
Однако НАТО отказалось поддержать эту инициативу, и тогда Украина обратилась к Польше с просьбой предоставить ей самолеты МиГ-29, чтобы сбивать российские ракеты самостоятельно. Эту просьбу Варшава отвергла.
После того, по словам Зеленского, он договорился с генеральным секретарем НАТО, в то время Йенсом Столтенбергом, что в Польше будет действовать так называемая полицейская миссия.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал «с пониманием относиться» к критике президента Зеленского по поводу отказа Варшавы передать Киеву самолеты МиГ-29.
«Это было большее спонтанное заявление о том, как идет война, и об отношениях Украины со многими странами. Не то, чтобы президент специально набросился на Польшу, но Украина находится в сложной ситуации и тоже допустила ошибки», — приводит его слова «Польское радио».
В то же время Сикорский подчеркнул, что у Польши «собственные нужды в обороне, и правительство прежде всего должно держать эту войну как можно дальше от границ Польши».