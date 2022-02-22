Зеленский объяснил, при каких условиях в Украине могут ввести военное положение

Зеленский объяснил, при каких условиях в Украине могут ввести военное положение

По словам президента, оно будет введено только, если эскалация со стороны РФ продолжится.

Владимир Зеленский заявил, что не верит в широкомасштабную войну России против Украины.

Об этом президент Украины сказал 22 февраля во время пресс-конференции по результатам встречи со своим эстонским коллегой Аларом Карисом.

"Этот вопрос для нас понятный. Мы верим в то, что войны не будет мощной против Украины. И не будет эскалации со стороны РФ. Если будет — будет введено военное положение", — заявил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с РФ, поскольку глава Кремля Владимир Путин 21 февраля признал "независимость" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

Следует отметить, что весь цивилизованный мир осудил признание Кремлем ОРДЛО, которое является прямым нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

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