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Зеленский объяснил, при каком условии Украина будет участвовать в переговорах о своем будущем
Во время пресс-конференции в Осло Зеленский отметил необходимость участия Украины в переговорах о ее будущем и прокомментировал возможную встречу трех государств.
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что любые переговоры о будущем Украины должны проходить с участием украинской стороны. Он также уточнил, что речь идет о трехсторонней встрече лидеров Украины, США и России, а не о переговорах между Вашингтоном, Москвой и Пекином.
Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Осло после встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом.
«Если речь идет об Украине и нашем будущем, это приемлемо только тогда, когда мы сидим за столом переговоров. Это абсолютно понятно», — подчеркнул президент.
Зеленский объяснил, какие переговоры подразумевают
Глава государства уточнил, что говорил о возможной трехсторонней встрече на уровне лидеров Украины, США и России.
В то же время он прокомментировал возможность переговоров между президентом США Дональдом Трампом, российским лидером Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином.
«Я не знаю, что они планируют обсуждать на трехсторонней встрече между Америкой, Китаем и Россией. Это уже их дело», — отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что договоренности, касающиеся будущего Украины, не могут приниматься без участия Киева.
Что известно о встрече Трампа с Путиным и Си Цзиньпином
Напомним, ранее говорилось, что президент США Дональд Трамп готов встретиться с Си и Путиным на саммите АТЭС в ноябре, чтобы обсудить окончание войны России против Украины без Украины. Это именно то, о чем давно мечтают в Кремле.
Ранее госсекретарь США Марк Рубио подтвердил, что были разговоры об этой встрече.
Между тем, западные СМИ пишут о последствиях последнего разворота Трампа против Украины.