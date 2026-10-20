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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский объяснил, при каком условии Украина будет участвовать в переговорах о своем будущем

Во время пресс-конференции в Осло Зеленский отметил необходимость участия Украины в переговорах о ее будущем и прокомментировал возможную встречу трех государств.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Зеленский объяснил, при каком условии Украина будет участвовать в переговорах о своем будущем

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что любые переговоры о будущем Украины должны проходить с участием украинской стороны. Он также уточнил, что речь идет о трехсторонней встрече лидеров Украины, США и России, а не о переговорах между Вашингтоном, Москвой и Пекином.

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции в Осло после встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом.

«Если речь идет об Украине и нашем будущем, это приемлемо только тогда, когда мы сидим за столом переговоров. Это абсолютно понятно», — подчеркнул президент.

Зеленский объяснил, какие переговоры подразумевают

Глава государства уточнил, что говорил о возможной трехсторонней встрече на уровне лидеров Украины, США и России.

В то же время он прокомментировал возможность переговоров между президентом США Дональдом Трампом, российским лидером Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином.

«Я не знаю, что они планируют обсуждать на трехсторонней встрече между Америкой, Китаем и Россией. Это уже их дело», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что договоренности, касающиеся будущего Украины, не могут приниматься без участия Киева.

Что известно о встрече Трампа с Путиным и Си Цзиньпином

Напомним, ранее говорилось, что президент США Дональд Трамп готов встретиться с Си и Путиным на саммите АТЭС в ноябре, чтобы обсудить окончание войны России против Украины без Украины. Это именно то, о чем давно мечтают в Кремле.

Ранее госсекретарь США Марк Рубио подтвердил, что были разговоры об этой встрече.

Между тем, западные СМИ пишут о последствиях последнего разворота Трампа против Украины.

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