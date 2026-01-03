Зеленский объяснил причину громких кадровых изменений

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил причины кадровых перестановок на ключевых государственных должностях, в частности, назначение нового главы ОПУ и министра обороны.

Об этом он сказал журналистам на брифинге.

Назначение министра цифровой трансформации Михаила Федорова на должность министра обороны Зеленский объяснил тем, что в случае продолжения войны, украинская армия должна очень быстро стать максимально технологичной.

«Есть большие плюсы в системности у Дениса Анатольевича Шмыгаля и есть скорость по технологичности у Михаила Федорова… Ждать полгода еще и думать, а может удастся, а может не удастся, я не хочу и не буду… Кандидатуры, которые вы видите… было уже заранее понятно, что именно они могут возглавить ту или иную позицию», — сказал президент.

Назначение главой Офиса президента экс-главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова объяснил необходимостью усилить переговорную команду по мирному урегулированию в Украине.

«У меня есть действующий NSA [советник по национальной безопасности] Умеров, у него есть господин Кислица и господин Бевз. Господин Кислица является первым заместителем министра иностранных дел, а он будет уволен с этой позиции. Он станет первым заместителем главы Офиса президента. Глава Офиса президента Кирилл Алексеевич Буданов. Бевз работает здесь. Моя переговорная группа полностью, включая секретаря СНБО Умерова, она сегодня полностью в этом здании», — пояснил Зеленский.

По его словам, происходит формирование двух треков — переговорного, который будет работать на окончание войны, и военного — на тот случай, если Россия откажется от мирного процесса и будет продолжать свою агрессию.

Относительно возможного увольнения с должности главы СБУ Василия Малюка президент напомнил, что все кадровые назначения предусматривают ротации.

«Всех уважаю, я буду делать те ротации, которые я решил сделать», — избежал прямого ответа на вопрос Владимир Зеленский.

Напомним, накануне, 2 января, президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.

В тот же день в вечернем обращении президент сообщил, что предложил кандидатуру вице-премьера Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.

Тогда же стало известно, что министр обороны Денис Шмыгаль станет следующим вице-премьером - министром энергетики Украины.

Сегодня, 3 января, президент Зеленский сообщил, что первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента.