- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 103
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский объяснил причину громких кадровых изменений
Президент заявил, что происходит формирование двух треков — переговорного, который будет работать на окончание войны, и военного — на случай продолжения российской агрессии.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил причины кадровых перестановок на ключевых государственных должностях, в частности, назначение нового главы ОПУ и министра обороны.
Об этом он сказал журналистам на брифинге.
Назначение министра цифровой трансформации Михаила Федорова на должность министра обороны Зеленский объяснил тем, что в случае продолжения войны, украинская армия должна очень быстро стать максимально технологичной.
«Есть большие плюсы в системности у Дениса Анатольевича Шмыгаля и есть скорость по технологичности у Михаила Федорова… Ждать полгода еще и думать, а может удастся, а может не удастся, я не хочу и не буду… Кандидатуры, которые вы видите… было уже заранее понятно, что именно они могут возглавить ту или иную позицию», — сказал президент.
Назначение главой Офиса президента экс-главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова объяснил необходимостью усилить переговорную команду по мирному урегулированию в Украине.
«У меня есть действующий NSA [советник по национальной безопасности] Умеров, у него есть господин Кислица и господин Бевз. Господин Кислица является первым заместителем министра иностранных дел, а он будет уволен с этой позиции. Он станет первым заместителем главы Офиса президента. Глава Офиса президента Кирилл Алексеевич Буданов. Бевз работает здесь. Моя переговорная группа полностью, включая секретаря СНБО Умерова, она сегодня полностью в этом здании», — пояснил Зеленский.
По его словам, происходит формирование двух треков — переговорного, который будет работать на окончание войны, и военного — на тот случай, если Россия откажется от мирного процесса и будет продолжать свою агрессию.
Относительно возможного увольнения с должности главы СБУ Василия Малюка президент напомнил, что все кадровые назначения предусматривают ротации.
«Всех уважаю, я буду делать те ротации, которые я решил сделать», — избежал прямого ответа на вопрос Владимир Зеленский.
Напомним, накануне, 2 января, президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.
В тот же день в вечернем обращении президент сообщил, что предложил кандидатуру вице-премьера Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.
Тогда же стало известно, что министр обороны Денис Шмыгаль станет следующим вице-премьером - министром энергетики Украины.
Сегодня, 3 января, президент Зеленский сообщил, что первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента.