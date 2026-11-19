Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

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Украина нанесла удар по Крымскому мосту в ответ на систематическое разрушение Россией украинской инфраструктуры. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью NBC News 18 ноября.

По словам президента, Россия в течение войны уничтожала украинские мосты и железные дороги, а в этом году совершила атаки на инфраструктуру одной из своих целей. Зеленский подчеркнул, что Украина должна была ответить, и назвал удар по переправе «совершенно легитимным» ответом.

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Президент также заявил, что после войны «этот мост в любом случае не останется» и добавил, что россиянам следует понимать: «Крым — наша земля». Главной целью Украины он назвал прекращение войны и достижение мира.

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Атака на Крымский мост 17 ноября.

Напомним, в ночь на 17 ноября украинские Силы обороны атаковали Крымский мост , в результате чего упала арка автомобильной части переправы. Президент Владимир Зеленский сообщил, что это результат седьмого этапа многонедельной совместной операции СБУ и Генштаба, в ходе которой сначала уничтожали российские ПВО, радары и РЭБ. Для удара применили ряд вооружений, в том числе дроны "Паляница", "Рута", ракеты "Нептун", "Фламинго".

Эксперты отмечают, что быстрый ремонт поврежденной части Крымского моста невозможен из-за угрозы украинских дронов для плавучих кранов. Разрушение повлечет за собой в оккупированном Крыму фактическую блокаду, создав угрозу дефицита горючего и заставив РФ перенаправить военную логистику на уязвимый сухопутный коридор, что существенно ослабит южную группировку врага.

Кроме того, обломки конструкции перекрыли судоходный Керчь-Еникальский канал, надолго заблокировав выход из Азовского моря и остановив экспорт зерна и нефтепродуктов из речных и морских портов региона.

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