Зеленский объяснил, в каких гарантиях безопасности нуждается Украина
Украина считает вступление в ЕС частью гарантий безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до сих пор нет четких подробностей о том, какими будут гарантии безопасности от Европы и США для сдерживания России от повторной агрессии.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает Sky News.
Украинский президент выразил благодарность благодарный Дональду Трампу и США за согласие сотрудничать с Европой, чтобы обеспечить Украине гарантии безопасности, но добавил, что «нет подробностей о том, как это будет работать».
«Нужно чтобы гарантии безопасности работать как 5 статья НАТО», — подчеркнул он.
При этом Зеленский добавил, что Украина считает вступление в ЕС частью гарантий безопасности.
Напомним, ранее издание CNN сообщило, что президент США Дональд Трамп обсудил с европейскими партнерами возможность предоставления Украине гарантий безопасности при поддержке США и Европы в случае достижения мирного соглашения.
По информации Politico, Трамп готов предоставить гарантии безопасности Украине, но не в рамках НАТО.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что длительный мир в Украине должен сопровождаться непоколебимыми гарантиями безопасности, которые вскоре будут обсуждаться с США и государствами, входящими в так называемую коалицию желающих.
По информации американского издания Axios, на саммите с президентом США Дональдом Трампом российский президент Владимир Путин согласился обсудить гарантии безопасности Украины после войны, предложив Китай в качестве одного из возможных гарантов.