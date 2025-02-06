Зеленский объяснил, в каком случае он будет готов к переговорам с Путиным

Президент Украины подчеркнул, что без общего с партнерами понимания итогов войны, он не сядет за стол переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве в четверг, 6 февраля, заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным, но только тогда, когда у Украины и ее партнеров будет общее понимание, чем должна закончиться война.

Об этом сообщает "Interfax-Украина".

"Безусловно, и США, и президент Трамп, и страны Европейского союза считают, что дипломатия невозможна без России, без Путина. И потому я сказал: я готов, если у нас будет понимание, чем закончится эта война", – сказал президент.

Он подчеркнул, что крайне важно добиться устойчивого мира с сильными гарантиями безопасности. Именно в этом направлении сейчас ведется работа совместно с американской командой.

"Но тем не менее мы будем работать, чтобы это было общее понимание и видение. Даже если России что-то не нравится, нам нужно общее видение среди партнеров. А потом мы готовы к дипломатии", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, на переговорный процесс между Украиной и Россией будет влиять ситуация на фронте, в тылу и в целом в мире. Вероятно, завершение переговоров можно ожидать в конце 2025 года.

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