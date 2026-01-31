Зеленский объяснил, зачем нужна его личная встреча с Путиным

Зеленский объяснил потребность в переговорах с Путиным / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным является необходимой, поскольку без встречи на уровне лидеров невозможно будет договориться о территориальных вопросах.

Об этом он сказал в интервью Чешскому радио.

Зеленский заявил, что Украина остается открытой к переговорам с участием России и Соединенных Штатов, подчеркнув, что Европа должна присутствовать на ключевых этапах.

Однако он подчеркнул, что территориальные вопросы не могут быть решены только техническими группами.

«Без прямого контакта на уровне лидеров невозможно будет договориться о территориальных вопросах», — сказал украинский президент.

Он добавил, что Украина рассчитывает на гарантии безопасности как от Соединенных Штатов, так и от Европы, а также на прогресс в направлении членства в ЕС. Эти элементы являются частью более широкой 20-пунктовой программы для прекращения войны, которая также включает масштабный пакет реконструкции.

Хотя 2027 год упоминался как желаемый целевой год для вступления Украины в ЕС, Зеленский сказал, что окончательные решения будут зависеть от согласия между международными партнерами и ратификации парламентами.

Напомним, 28 января помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов встретиться с российским диктатором. При этом он заверил, что россияне гарантируют украинскому лидеру безопасность.

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения прямых переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным на территории России или Беларуси. По его словам, приглашение в Москву является лишь политической игрой тех, кто на самом деле не хочет договариваться об окончании войны.