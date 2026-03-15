Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Политика
418
1 мин

Зеленский объяснил, зачем переговорщик Путина ездил в США

Визит Кирилла Дмитриева состоялся после недавнего заявления американских властей о готовности ослабить санкции против российской нефти.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Getty Images

Визит специального посланника Путина Кирилла Дмитриева в США связан с смягчением санкций и не связан с окончанием войны.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».

«Я думаю, что приезд Дмитриева связан с смягчением санкций. И все. Он не связан с окончанием войны. Была отсрочена трехсторонняя встреча, но Дмитриев прилетел в Майами. Мы знаем, что это не первая встреча по вопросу санкций. И я считаю, что они прижали к этому результату. Частично», — сказал Зеленский.

Напомним, 11 марта спецпредставитель президента РФ Владимира Путина Кирилл Дмитриев, считающийся ключевым коммуникатором Кремля с Вашингтоном, прибыл в США для переговоров с американской администрацией.

Накануне стало известно о решении президента США Дональда Трампа смягчить санкции против РФ.

