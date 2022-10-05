Зеленский объявил о присоединении Украины к Организации экономического сотрудничества и развития

Это будет означать еще одну мощную линию экономического, технологического и ценностного сотрудничества Украины с глобальным сообществом.

Президент Владимир Зеленский сообщил 5 октября о начале присоединения Украины к Организации экономического сотрудничества и развития.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.

"Мы имеем сегодня несколько событий, которые очень важно подтверждают веру мира в будущее Украины, доверие мира к нашей прочности. Во-первых, начинаем присоединение Украины к Организации экономического сотрудничества и развития", — сказал президент.

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Он пояснил, что это одна из самых престижных глобальных организаций, объединяющая 38 сильнейших государств.

"Это демократии, это рыночные экономики, это большинство экономического потенциала мира. От Австрии до Японии, от Соединенных Штатов Америки до Южной Кореи, от Канады до Турции. Украина будет среди них и в этом формате", – рассказал Зеленский.

Он добавил, что Украина подала свою заявку на вступление и была поддержана Организацией. Государство получило специальный статус присоединяющейся страны. Президент заверил, что будут выполнены все необходимые условия для полноправного членства Украины.

"А уже в этом году в Киеве заработает региональный офис Организации. Для нас это будет означать еще одну мощную линию экономического, технологического и ценностного сотрудничества с глобальным сообществом", – отметил Зеленский.

Напомним, в этот же день Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого речь шла об актуальной ситуации на фронте и подготовке войск к зимнему периоду.

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